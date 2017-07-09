К Земле стремительно летит внушительный астероид

Огромный астероид пролетит рядом с нашей планетой 11 июля либо на несколько дней позже. Об этом рассказали в обсерватории Уфы, передает Росбалт.

Один из специалистов Владилен Санакоев сообщил, что астероид МС4 диаметром около 250 метров стремительно движется к Земле со скоростью 75 километров в час.

Однако ученые считают, что повода для паники пока нет — наша планета не находится на траектории космического тела. Максимальное приближение астероида составит 2,9 млн километров, что примерно равно 8 расстояниям от Земли до Луны,

Тем не менее, по мнению экспертов, если такой астероид упадет на Землю, он способен полностью уничтожить на ней жизнь. Другие ученые утверждают, что согласно принятой астрофизической шкале, астероид подобного диаметра может причинить разрушения максимум в границах одной страны. Так, небесное тело, врезавшееся в землю 65 миллионов лет назад, в результате чего вымерли динозавры, имело диаметр около 10 километров.