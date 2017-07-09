Турецкая оппозиция сегодня проведет акцию протеста в Стамбуле

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проведет в воскресенье митинг в стамбульском районе Малтепе, завершив 25-дневный "Марш справедливости" от Анкары до Стамбула, в ходе которого активисты партии во главе с ее лидером Кемалем Кылычдароглу преодолели более 400 километров, говорится в полученном РИА Новости заявлении партии.

"Сегодня в завершение "Марша справедливости" Кемаля Кылычдароглу мы проводим митинг в Стамбуле", — говорится в документе.

По сообщениям турецких СМИ, на митинге, который начнется в 18.00 будет зачитан манифест с требованием к турецким властям освободить всех политзаключенных.

НРП начала марш протеста 15 июня против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары, его планируется завершить митингом у тюрьмы в стамбульском районе Малтепе, где содержится арестованный депутат. Он был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения.