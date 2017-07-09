Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с визитом в Турцию для участия в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.
В Стамбульском Международном Аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства приветствовал солдат почетного караула.
Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.