Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с визитом в Турцию для участия в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.

В Стамбульском Международном Аэропорту имени Ататюрка, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства приветствовал солдат почетного караула.

Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Шахин Васип и другие официальные лица.