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Катар создал комиссию для взыскания компенсаций из-за бойкота

 

Катар создал специальную комиссию, которая будет принимать заявления на получение компенсаций пострадавшим от бойкота, который более месяца назад объявили Дохе четыре арабские страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на генпрокурора страны Али бен Фатыса.

"Комиссия по компенсациям станет центральным органом, который будет принимать запросы от пострадавших в результате блокады. В комиссию войдут представители МИД и министерства юстиции", — сказал генеральный прокурор.

По его словам, после получения и изучения запросов на компенсацию, комиссия будет принимать решения о дальнейших действиях. Эти дела могут рассматриваться как в местных судах, так и за пределами Катара, добавил он. По данным Катара, в результате бойкота пострадали тысячи подданных страны и иностранцев.

Бойкот предполагает не только разрыв дипломатических отношений, но и прекращение всякого транспортного сообщения, выдворение подданных Катара из государств, объявивших бойкот. Таким образом, пострадали не только бизнесмены, но и студенты, учившиеся за рубежом, смешанные семьи.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг эти требования, назвав их нереалистичными.

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