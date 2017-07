Трамп: «Настало время двигаться вперед в сотрудничестве с Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией, передает ТАСС.

Он отметил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу на полях саммита G20 в Гамбурге обсуждалось обеспечение режима перемирия в ряде регионов Сирии.

"Сейчас настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией", - написал Трамп в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.

...We negotiated a ceasefire in parts of Syria which will save lives. Now it is time to move forward in working constructively with Russia! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Он сообщил, что проблематика санкций не рассматривалась на его встрече с Путиным в Гамбурге. "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинская и сирийская проблемы не решены!" - написал американский лидер в Twitter.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Трамп также сообщил, что Путин категорически отверг утверждения о вмешательстве РФ в прошлогодние американские президентские выборы. "Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг", - написал Трамп.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Также Трамп заявил о необходимости пересмотра некоторых соглашений, заключенных США ранее. "Саммит G20 стал большим успехом для США. Он показал, что страна должна пересмотреть множество неудачных торговых сделок, которые были заключены ранее", - написал он.

The G 20 Summit was a great success for the U.S. - Explained that the U.S. must fix the many bad trade deals it has made. Will get done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Состоявшиеся в пятницу на саммите G20 в Гамбурге переговоры Путина и Трампа продолжались свыше двух часов вместо запланированного получаса. Американский президент в субботу утром, отвечая на вопросы СМИ, назвал встречу грандиозной. Российский лидер, выступая в тот же день на саммите на итоговой пресс-конференции, выразил надежду на восстановление нормального уровня отношений между Москвой и Вашингтоном, заявив, что, по его мнению, для этого созданы определенные предпосылки.