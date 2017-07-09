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Иранский депутат: «Наш МИД игнорирует преступления Армении»

 

Депутат от Урмии в парламенте Ирана Рухулла Хазретпур обвинил МИД в отсутствии решительной позиции по преступлениям, совершенным Арменией против азербайджанцев в Нагорном Карабахе, передает агентство Anadolu.

Согласно информации, соответствующее послание, адресованное на имя главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, было зачитано на открытом заседании парламента Ирана.

«Молчание в ответ на эти преступления бросает тень на безупречную репутацию МИД Ирана и господина Зарифа», - говорится в послании.

Депутат считает, что МИД Ирана не продемонстрировал решительной позиции в ответ на преступления в отношении мусульман Нагорного Карабаха.

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