Иранский депутат: «Наш МИД игнорирует преступления Армении»

Депутат от Урмии в парламенте Ирана Рухулла Хазретпур обвинил МИД в отсутствии решительной позиции по преступлениям, совершенным Арменией против азербайджанцев в Нагорном Карабахе, передает агентство Anadolu.

Согласно информации, соответствующее послание, адресованное на имя главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, было зачитано на открытом заседании парламента Ирана.

«Молчание в ответ на эти преступления бросает тень на безупречную репутацию МИД Ирана и господина Зарифа», - говорится в послании.

Депутат считает, что МИД Ирана не продемонстрировал решительной позиции в ответ на преступления в отношении мусульман Нагорного Карабаха.