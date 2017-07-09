Завтра в Баку будет облачно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчиво-облачной, в основном без осадков. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью 20-24 градусов тепла, днем 29-34 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако вечером местами возможны грозы, кратковременный дождь. Будет дуть усиливающийся при грозе западный ветер. Температура воздуха ночью 17-22 градусов тепла, днем 31-36 градусов тепла.