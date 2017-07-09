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Постпред США: "Мы никогда не будем доверять России"

 

США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности, заявила постпред США Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

"Мы должны говорить о кибербезопасности не только с Россией, но со всеми", заявила Хейли, комментируя, по просьбе ведущей, высказывание члена конгресса США от демократической партии, который назвал "фикцией" конструктивное сотрудничество с Россией в области кибербезопасности.

"С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить им, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти", - сказала Хейли.

"Это не значит, что мы доверяем России. Мы не можем доверять России и мы никогда не будем доверять России. Но мы держим ближе тех, кому не доверяем, чтобы за ними всегда можно было присматривать. И я думаю, это то, что мы сейчас пытаемся сделать с Россией", - заявила постпред США.

На первой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге на полях саммита "G20" обсуждалось создание рабочей группы по кибербезопасности.

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