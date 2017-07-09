В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

На прошедшем заседании потерпевшие и свидетели дали показания по двум эпизодам уголовного дела.

Первой в качестве свидетеля выступила жительница Сумгаита Егяна Аббасова. Женщина рассказала, что в 2014 году должна была отправиться в Турцию на лечение, и подруга порекомендовала обратиться в бакинское туристическое агентство Natiq-Tur, которое не только отправляет туда, но и обеспечивает им 20%-ные скидки на медицинские услуги. Е.Аббасова прислушалась к совету и обратилась в это турагентство. Разговорившись с владельцем агентства Натиком Фарзалиевым и узнав, что им нужен бухгалтер, она стала неофициально, без оформления, исполнять обязанности по этой должности, получая 500 манатов в месяц.

По словам свидетельницы, после лечения и возвращения из Турции она попросила главу турагентства выплатить ей зарплату за несколько месяцев. Натик Фарзалиев предложил ей подойти в банк в районе станции метро «Хатаи» и выдал ей там 2000 манатов. После того как Егяна Аббасова вышла из банка, ей задержали сотрудники МНБ и препроводили в министерство. После короткого допроса женщину отпустили.

Отвечая на вопросы адвокатов, Е.Аббасова утверждала, что никого из обвиняемых никогда не видела.

Однако государственный обвинитель заявил, что показания, данные свидетельницей на суде, в корне отличаются от того, что она рассказала следователям.

Тогда судья Габиб Гасанов зачитал показания Егяны Аббасовой на следствии, но Аббасова заверила, что понятия не имеет о том, что указано якобы с ее слов в материалах следствия.

Судья принял решение, дать по тому эпизоду слово обвиняемым после того, как выступят все потерпевшие и свидетели.

Отметим, что сотрудники МНБ обвинили главу турфирмы Натика Фарзалиева и его компаньона Эльмана Мамедова в незаконных операциях по обналичиванию денежных средств.

Затем суд рассмотрел эпизод, связанный с потерпевшим Али Мирзоевым, который сообщил на следствии, что ему принадлежит компания Qardaşlar Mebel и в 2014 году сотрудники МНБ отобрали у него полмиллиона манатов.

В качестве потерпевших сначала выступили водитель Qardaşlar Mebel Юсиф Баладжаев и ныне не работающий там водитель Васиф Керимов. Оба заявили, что в 2014 году, без объяснения причин, их задержали в офисе компании и привезли в МНБ. Однако через несколько часов те же сотрудники МНБ угостили их обедом в кафе «Султан» и отпустили. Оба водителя отметили, что никаких претензий к обвиняемым у них не имеется.

Следующим дал показания потерпевший Махал Геюшов, отметивший, что работает помощником главного бухгалтера компании Qardaşlar Mebel. По его словам, в 2014 году его задержали неподалеку от больницы Нефтяников и препроводили в МНБ. Через некоторое время туда же доставили владельца компании Али Мирзоева и других работников. Махал Геюшов утверждал, что Али Мирзоева в спецведомстве основательно избили, однако он не знает кто конкретно из сотрудников МНБ это сделал.

Отвечая на вопросы адвокатов, потерпевший признал, что в момент задержания у него при себе было 5-10 тысяч манатов, откуда они у него взялись и для они были нужны, М.Геюшов не вспомнил.

Заручившись разрешением судьи, обвиняемый Физули Алиев задал потерпевшему несколько вопросов. В частности, он спросил у М.Геюшова, в каких банках он получал столь крупные суммы наличными и в какое госучреждению он их передавал. Потерпевший категорически отрицал, что такое вообще когда-нибудь было.

«Попробуйте вспомнить, мы задержали вас около больницы Нефтяников, какое госучреждение находится рядом с этой клиникой? Сколько денег в тот день вы передали туда?», - настаивал обвиняемый Ф.Алиев. На что Геюшов заявил, что оказался там случайно.

Затем в качестве свидетеля дал показания старший брат потерпевшего Али Мирзоева Ибрагим, который почему-то не мог вспомнить, кто является владельцем, а кто директором фирмы Qardaşlar Mebel - он сам или Али Мирзоев.

По словам свидетеля, он был в Масаллы, когда узнал, что его брата Али задержали сотрудники МНБ. Он сразу вернулся в Баку, а утром следующего дня ему позвонили и предложили явиться в МНБ.

Ибрагим Мирзоев утверждал, что в МНБ за освобождение брата у него потребовали 500 тысяч манатов. К вечеру того же дня он собрал необходимую сумму и пришел к кафе «Султан», где, по его словам, лично передал деньги сотруднику МНБ Натику Алиеву.

Тем не менее когда адвокаты попросили свидетеля показать, кто из обвиняемых Натик Алиев, свидетель указал на Физули Алиева.

«Я дал деньги этому человеку», - заявил Ибрагим Мирзоев.

«Мирзоев, я ношу с собой Коран. Если ты мужчина, то положи руку на священную книгу и поклянись, что деньги дал именно мне. Уважаемый судья, я впервые в жизни вижу этого человека», - возмутился Физули Алиев.

Однако Ибрагим Мирзоев продолжал настаивать, что дал деньги Физули Алиеву, которого он знал как Натика Алиева. Тогда адвокаты попросили подняться обвиняемого Натика Алиева. Свидетель тут же заявил, что это Натик Алиев и деньги он передавал ему.

Адвокат Адиль Исмаилов поинтересовался, как Ибрагиму Мирзоеву ему удалось за один вечер собрать полмиллиона. Свидетель ответил, что каждый из его друзей дал по 40-50 тысяч, и таким образом собрал требуемую от него сумму.

А.Исмаилова это ответ явно не удовлетворил, и он стал задавать Мирзоеву уточняющие вопросы.

Адвокат: Вы знаете банк ВТБ?

Свидетель: Конечно, в Баку повсюду филиалы этого банка.

Адвокат: Вы когда-нибудь брали кредит в банке?

Свидетель: Нет, я никогда в жизни не брал кредиты.

Адвокат: Но вы же на следствии заявили, что в тот день неофициально взяли в банке ВТБ 300 тысяч в качестве кредита.

Свидетель: Это следователи написали, я кредиты не брал.

Обвиняемый Физули Алиев попросил свидетеля озвучить годовой оборот фирмы Qardaşlar Mebel, что вызвало возмущение у адвоката - представителя потерпевших.

«Это коммерческая тайна. Какое отношение к обвинению имеет годовой оборот компании?», - заявила адвокат.

Очередное заседание суда состоится 11 июля.