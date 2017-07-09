Виртуальная экономика одного Бутерина догнала Азербайджан

Уровень энергопотребления «ферм» по добыче криптовалют Etherium и Биткоин по всему миру практически сравнялось с энергопотреблением такой страны как Азербайджан. Такие статистические данные приводит ресурс DigiConomist, для оценки масштабов "криптовалютной эпидемии".

Стоит отметить, что речь идет только о майнинговых фермах, нацеленных на добычу только биткоина и Etherium. «Эфир» одна из 700 криптовалют, существующих на сегодняшний день и вторая по масштабу капитализации после всемирно известного биткоина.

Как ранее писал haqqin.az, создателем Etherium является 23-летний программист из Канады российского происхождения Виталик Бутерин.

Издание DigiConomist отмечает, что выручка участников рынка в годовом выражении сегодня достигает $2,5 млрд., при этом затраты не превышают $563 млн.

Согласно приведенным данным, труженики "виртуальной экономики" по энергопотреблению оказались между Сирией и Азербайджаном. Надо полагать, статистика энергопотребления Сирии была взята за более благополучные для инфраструктуры этой страны время.