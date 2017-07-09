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Еще один известный армянин мечтает приехать в Баку: «Это легендарный город»

Автор: Отдел спорта 

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов рассказал о том, как ему хочется побывать на родине своего отца в Баку.

«Мои предки из Карабаха, часть переехала в Баку, - цитирует доктора championat.сom. - Отец родился там, а в Москву переехал после войны, поступив в Большой театр. Всю свою жизнь там и проработал. На виолончели играл.  Моя мама – русская, родилась в Москве. Поэтому у меня две крайности – смешение северной и южной кровей.

Михаил Вартапетов

К армянам в Азербайджане тогда очень хорошо относились. Отец с удовольствием рассказывал про Баку. Для него много значил город, друзья. Говорил, что бакинцы – особая категория людей, со своим диалектом, юмором. Они встречались, вспоминали молодость. Ничто не предвещало такого развития событий.

В Баку я никогда не был. Для меня представляет большую проблему въезд в Азербайджан. Из-за армянской фамилии. 

Очень хотел бы проведать родину предков. Моя жена-армянка – тоже уроженка Баку, там проживали ее родители. И я надеюсь, что вернутся времена, когда мы сможем беспрепятственно приехать в этот легендарный город, погулять по центру, посетить дорогие их сердцу места. Мой отец мечтал свозить меня туда».

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