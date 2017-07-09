Вы никогда не задумывались почему у известной аббревиатуры АТV стоит знак плюс и что он значит? Я, положим, каждый день и ночь, поминая сей провайдер вереницей нелицеприятных слов, как-то не думал об этом. А сейчас, оказавшись у стойки оператора офиса «Аиля ТV», мне пришлось услышать то, о чем мое подсознание, владеющее довольно обширным запасом недобрых слов, тактично помалкивало.

- Ради Бога, избавьте меня от этого проклятущего АТV +, - в сердцах, нагнувшись низко к девушке оператору, чуть ли не с надрывом говорила довольно миловидная, интеллигентной наружности женщина. – У них плюс, - не без ненависти, давя на это слово, выдыхала она, - означает нервы моих детей, мои… Нервы всей семьи…

- Ваша правда, ханум, - баритонирует, только вставший за мной, мужчина. – Этот их плюс достал весь наш дом.

У стойки, вместе со мной, было четыре человека. И все они, в том числе и я, как стало ясно, пришли сюда, чтобы отказаться от очень раздражающих услуг упомянутого АТV +. То зависает изображение, то оно искажается до карикатуры. Выступает, например уважаемый Реджеп Эрдоган, а его выломанная голова находится в верхнем, левом углу экрана, а скрюченные в зигзаг ноги, в правом. По середине либо полоса радуги, либо, пронизанные змейками и искрами, прыгающие пёстрые кирпичики... Потом экран темнеет. Хорошо если минут через пять появится изображение и продолжится передаваемый информационный блок или кадры показываемого фильма. Обычно черный лик экрана может смотреть на вас битый час. Если не больше. По нему издевательски, из конца в конец, скачет строчка «Нет сигнала»… А заинтриговавшая вас видеоинформация, фильм и передача, которую вы ждали целую неделю, безвозвратно проходят. Так на Первом канале России (ОРТ), России 24, ТВ-3, НТВ, со всеми его приложениями, Пятом канале и другими…

- Не фурычат они и всё! – взрывается тот, кто встал за моей спиной. - Хочу по ОРТ смотреть фильм американского режиссера Стоуна «Путин» и не могу – выломанные головы персонажей, пестрые кирпичики, замирание кадров и отсутствие звука… Между тем, местные каналы транслируются более или менее нормально. Но я то плачу, причём, исправно, чтобы видеть и слышать мир… Или вдруг на экране появляется запись «Автоматическое отключение через 5 минут. Нажмите на любую кнопку пульта». Такое в программе нашего телика мы не устанавливали. Тем не менее, нажимаю. Это, не стану врать, помогает. Табло исчезает. А вскоре появляется то же самое непрошенное злосчастное табло, в котором провайдер на этот раз советует нажать на кнопку «EXIT». Следую их совету, а табло, как бельмо на глазу с мелькающей строчкой «Нет сигнала», не уходит и всё…

- У меня точно также, - отзывается женщина, что стояла у стойки офиса «Аиля ТW». - Звонила в 996. Это номер пакостника АТV+. Операторы там вежливые и терпеливые. Даже предупреждают, что наш разговор записывается. Стало быть, записываются и все высказываемые претензии… Сначала мне говорили, что все наши беды от антенны. Ведь мой дом индивидуальный. Дали номер телефона их мастера, которому нам следует обратиться. При этом вежливо добавляли, что услуга эта платная. Лучше, конечно, заплатить, чем день и ночь трепать нервы… Но и после их мастера ничего не изменилось…

Один к одному мой случай, подумалось мне. На третий раз своего обращения в 996 мне пришлось представиться. Сказав, что я журналист, сотрудник haqqin.az, и мне, по роду своей деятельности необходимо знать, как и на каких каналах постсоветского пространства подаётся тот или иной факт и попросил разобраться с той свистопляской, что происходит в их трансляциях. «Это у вас от антенны…» - объяснили мне и дали телефон мастера. Звали его Сергеем. Он чуть повыше приподнял антенну, пожонглировал пультом, и сказал, что теперь всё будет в порядке… Увы! Всё оставалось, как и было.

Недели через две, устав от зависаний и темного экрана, снова звоню в 996. Вежливость тех, кто отвечал мне идеальная. Снова предлагают мастера по антеннам. На этот раз мне предложили «самого лучшего специалиста по имени Кямиль» (дословно). Он приезжал дважды и, наконец, показав мне на два высвеченных на экране телевизора столбика, свидетельствующих об стопроцентно правильной работе моей аппаратуры, доверительно диагностировал: «Причина в технологической службе АТV+».

Помнится, ранее, там же в АТV+, меня любезно проинформировали о том, что у них уже месяц, как в системе ретрансляции имеются технические неполадки и ещё довольно мило добавили, что с вами свяжется руководство. Кажется заместитель директора. Звонка этого я жду по сию пору. Уже год.

Теперь же через свой сайт я хочу молчаливому руководству АТV+ донести содержание всей той сцены у стойки офиса «Аиля ТВ» и порекомендовать работать им также идеально, как их, сидящие у телефона, операторы. Иначе, господа, вы растеряете всех клиентов. Ведь они могут подумать, что имеют дело с мошенниками, которые следят только за их денежными взносами. Впрочем, многие уже так и думают…