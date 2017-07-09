Немецкие военные начали покидать авиабазу в Турции

Немецкие военные начали покидать авиабазу Инджирлик в Турции. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии, уход немецких военных из Турции происходит на фоне политического конфликта двух стран.

На территории авиабазы размещен контингент приблизительно из 260 немецких военнослужащих, которые были задействованы в операции против «Исламского государства». База служила плацдармом для немецких самолетов Tornado, наносивших авиаудары по исламистам.

По данным СМИ, после вывода самолетов из Турции ВВС Германии продолжат участие в операции против ИГ, действуя с авиабазы в Иордании.

Конфликт между странами возник после того, как Германия отказала турецким политикам во въезде в страну для выступления перед диаспорой перед проведением конституционного референдума в Турции. В результате были отменены выступления главы Минюста Турции Бекира Боздага и главы Минэкономики Нихата Зейбекчи. В Турции расценили действия ФРГ как «недружественные».