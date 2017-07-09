Идея о вступлении в НАТО, судя по всему, становится для Армении не просто навязчивой, а полноценной манией.

И вот уже в Ереване участники международной конференции «НАТО от Варшавы до Брюсселя: реформы в сфере безопасности в Армении», непонятно на каких основаниях заявляют, что членство в ОДКБ не является препятствием для успешного взаимодействия с НАТО.

А политолог Ричард Киракосян вообще видит Армению в роли моста между Россией и НАТО. Другой армянский эксперт – Степан Григорян, совсем уже не таясь, заявил, что Армения не должна связывать свою безопасность с одной страной или структурой. Не говоря уже о самом Североатлантическом блоке, интересно бы знать, как Москва отнесется к такому «мосту», преобразованному из ее форпоста на юге, и к такой «двойной» безопасности?

С другой стороны, Армения и НАТО еще в декабре 2005 года подписали соглашение об индивидуальном партнерстве (Individual Partnership Action Plan – IPAP). В рамках этого IPAP, в частности, предусмотрено содействие проведению реформ в сфере обороны и безопасности, а также развитие способностей миротворческих сил армянского контингента НАТО. И на нынешней ереванской конференции заместитель главы офиса НАТО в Грузии Росария Пуглиси отметила, что Армения, будучи членом ОДКБ, успешно сотрудничает с НАТО, и «это беспрецедентный случай, когда членство в военно-политическом блоке не мешает сотрудничеству с другим альянсом».

«В НАТО понимают, что такая политика нелегко дается малым странам. Мы ценим взаимодействие в вопросе миротворческих миссий. Сотрудничество с НАТО, в частности, позволит Армении реформировать систему безопасности», - подчеркнула Пуглиси.

Тот же Киракосян пошел еще дальше и сделал вывод, что в отношениях Армения - НАТО особенно важны три фактора: обмен опытом, реформы в ВС Армении, которые направлены также на образование и модернизацию. И в то же время «Армения для НАТО является надежным партнером, в том случае, когда ряд партнёров, к примеру, Турция, становятся весьма ненадежными». В общем, всё в типично армянском стиле: мы, мол, такие хорошие и преданные, а вредная Турция там у вас совсем лишняя, вот и уберите ее – и будет и вам, а главное, нам совсем хорошо.

Да что там Турция, продолжал Киракосян, охаивая и других соседей по региону - ну, очень они тоже мешают планам Армении. А вот вожделенному Альянсу вовсю пел дифирамбы: НАТО имеет большое цивилизационное значение в плане идеалов и ценностей. И именно с этой точки зрения, Армения, оказывается, гораздо более близка к НАТО, чем Грузия или Азербайджан.

«Для этого есть две причины. Армения – единственная страна в регионе, которая контролирует всю свою территорию. Ни одна часть территории Армении не оккупирована, в отличие от Грузии и Азербайджана у Армении нет территориальных потерь. Второй фактор, который больше приближает Армению к НАТО, более важен: Армения не представляет военной угрозы для соседних стран, причем Армения является самой сильной военной силой на Южном Кавказе».

Такой вот расклад. Страна-агрессор теперь кичиться, что ее земли никто не оккупировал, и все потому, что у нее самая сильная армия и только она захватывает чужие территории. И ничего, что этому очень способствует Россия, пришел момент и от нее отвернуться – НАТО надежнее.

Между тем по мнению главы Центра стратегического анализа Института инновационного развития, российского политического эксперта Андрея Иванова, Североатлантическому альянсу Армения сама по себе не нужна в принципе, как и многие страны бывшего Союза.

«Армения может быть нужна Западу только для дестабилизации региона, для проведения в регионе чужой геополитической стратегии. И спрашивается, армянские политологи понимают, к каким последствиям может привести тесное сотрудничество с НАТО их страны? Вот они говорят, что от НАТО Армения может получить всё для своей обороны. Ну, во-первых, НАТО никому ничего не дает, а просто накладывает на своих членов и партнеров обязательства по военным тратам. Армении придется заплатить за реорганизацию своей армии по стандартам Альянса. Во-вторых, а что Армения хотела бы получить? Наступательные вооружения? Зачем? Россия сегодня обеспечивает армянскую армию всем необходимым вооружением, оборонительным. Поэтому если Армения повернется в сторону НАТО, она окончательно потеряет все», - четко описал ситуацию российский политолог.

А политтехнолог Денис Коркодинов вовсе считает идеи Армении о вступлении в НАТО фантастическими. В интервью haqqin.az он точно указал, что подобные заявления больше направлены в сторону Азербайджана нежели России. «Армения хочет показать Азербайджану, что она надеется не только на Россию, но и НАТО. Поэтому это больше авантюрное предложение. А что касается заявлений, что Армения может подменить Турцию в Альянсе, то это вообще комедия. Турция давнишний член НАТО, почти его основатель. Куда Турция, куда Армения! Это похоже на слона и моську», - сыронизировал Коркожинов.

Тем не менее Армения настроена весьма серьезно. Два года назад в Ереване даже был открыт первый на Кавказе Информационный центр НАТО. И кто его знает, может, страна-агрессор и добьется своей цели – вольется в Альянс. Отличный будет сюрприз для России. Хотя сюрприз это нечто неожиданно, нежданное, а Армения уже и не скрывает, что Москва перестала быть ей интересна, а вот НАТО может стать гораздо полезнее.