Экс-глава ЦРУ: «Трамп уступил Путину»

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным уступил ему в том, что касается вмешательства в президентские выборы в США. Об этом заявил экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на NBC.

«Не думаю, что Трамп демонстрирует хорошие навыки в заключении сделок, когда дело касается мистера Путина», — сказал Бреннан.

Экс-глава ЦРУ также раскритиковал Трампа за то, что он назвал «честью» встречу с человеком, который «совершил покушение на наши выборы».