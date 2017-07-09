Башган (глава) крупнейшей оппозиционной партии Азербайджана «Мусават» выступил с неожиданным заявлением, в котором призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отдать приказ турецкой армии освободить от оккупации Нагорный Карабах.
«Оккупация Карабаха проблема не только Азербайджана, но и всего региона и человечества, включая и Турецкую Республику. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считается с мнением международных структур и даже арестовывает представителей Amnesty International. Так почему же он не отдает приказ турецкой армии об освобождении от оккупации Нагорного Карабаха? Чего и кого он остерегается?», - написал лидер азербайджанской оппозиции на своей странице в соцсети Фейсбук.