Призер «Джиро Д'Италия» сменил пол

Британский велосипедист Роберт Миллар в возрасте 59 лет сменил пол, сообщает Eurosport.

Теперь его зовут Филиппа Йорк. Отмечается, что начальный этап по смене пола Миллар прошел еще в 2000 году, а завершился процесс в 2017-м.

Бывшая спортсменка прокомментировала свое решение. «Я не заявляла о своем решении, потому что моя семья, общество и пресса были привержены архаичным взглядам еще несколько лет назад. К счастью, сейчас гендерные проблемы не являются предметом такой нетерпимости как раньше», — приводит слова Йорк Inside The Games.

В 1984 году Миллар выигрывал этапы «Тур де Франс», а в 1987-м стал серебряным призером «Джиро Д'Италия».