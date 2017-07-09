ПА ОБСЕ призвала Баку и Ереван начать переговоры

Сегодня Парламентская Ассамблея (ПА) ОБСЕ на заключительном заседании 26-ой летней сессии в белорусской столице приняла Минскую декларацию, передает Тренд.

В документе ПА ОБСЕ выражает глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта и призывает стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего устойчивого урегулирования конфликта.

ПА ОБСЕ также настоятельно призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия.