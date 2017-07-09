Президент России Владимир Путин доволен результатами своей первой очной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая стала центральным событием двухдневного саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1", передает ТАСС.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", - сказал пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, все попытки выявить победителя в ходе данных переговоров являются "абсурдной постановкой вопроса". "На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все", - сказал Песков.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге в пятницу. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.