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Додон: "Молдавия никогда не будет антироссийской"

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев никогда не будет проводить антироссийскую политику, передает РИА Новости.

"Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО… Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО, а мы видим, чего они хотят и добиваются в этом регионе, видим, чего добились, к сожалению, некоторые западные силы на Украине… Нам такие сценарии не нужны", — заявил молдавский президент в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Додон заявил, что Кишинев не хочет вмешиваться в "геополитические баталии".

Он подчеркнул, что "антироссийскими точно не будем". "Антизападными, – знаете, по некоторым позициям будем", — сказал президент. Он пояснил, что, в частности, есть несогласие с Западом по вопросу сексуальных меньшинств. "Они (Запад) настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах… Это не пройдет. Мы православные, у нас в республике 98% жителей православных, это один из самых высоких уровней православия из всех стран", — подчеркнул Додон.

"Если власть Молдавии на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС – это взорвет страну. Такого государства Молдавии просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем", — продолжил он.

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