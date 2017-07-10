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Россия может отозвать постоянного представителя при НАТО

 

Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД.

Как отмечает издание, это может произойти после того, как действующий постпред РФ при НАТО Александр Грушко покинет свой пост. Такие меры, информируют собеседники "Известий", связаны с тем, что НАТО не настроена на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко вернется в Москву", — заявил собеседник "Известий".

В среду, 13 июля, должен состояться совет Россия-НАТО на уровне послов, однако у Москвы есть сомнения, что это заседание принесет какой-то результат. Эти сомнения обусловлены тем, что альянс "не хочет слушать и слышать" российскую позицию и "опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию", пытаясь выставить Россию виновницей событий на Украине.

"Нелепо в такой ситуации надеяться на конструктив, когда противоположная сторона только и делает, что обвиняет", — заявил изданию высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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