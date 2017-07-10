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В Украине стреляют в азербайджанцев есть погибший и раненые

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

В минувшую субботу сразу в двух городах Украины возникали стычки, которые завершались стрельбой в азербайджанцев.

В Киеве, на рынке в районе площади Тараса Шевченко произошел конфликт между людьми, назвавшими себя «бойцами АТО» и местными торговцами, сообщает «Киев Оперативный». Не долго думая, «бойцы АТО» выхватили оружие и несколько раз выстрелили в торговцев. Несколько человек с ранениями госпитализированы.

«Разборки между украинцам и азербайджанцами на площади Шевченко: есть пострадавшие, применено оружие», - написал dtp.kiev.ua.

На месте происшествия работают полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют причины конфликта.

В комментариях под публикацией большинство пользователей сомневаются, что нападавшие действительно являются участниками антитеррористической операции, и считают такие действия попыткой дискредитировать настоящих героев.

Также была выдвинута версия, что конфликт возник из-за женщины.

Между тем, вчера же произошла перестрелка в центре города Николаев, на пересечении улиц Соборная и Адмиральская. Участники конфликта стреляли на газоне площади. По сообщению Online.ua, в результате стрельбы пострадали азербайджанцы.

«8 июля около 22:37 в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение из больницы о госпитализации трех мужчин в возрасте 29, 31 и 44 лет, - говорится в сообщении полиции. - Двое из них получили огнестрельные ранения в бедро и голень. Третьего мужчину доставили с травмами головы, ножевой раной лба и ушибами ноги. Не приходя в сознание, он скончался в медицинском учреждении».

Свидетели рассказали полицейским, что между мужчинами произошел конфликт со стрельбой. Ни один из участников конфликта в полицию не обращался. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли оружие и гильзы и направили их на экспертизу.

Что стало причиной перестрелки - пока выясняется. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), предусматривающей наказание в виде тюремного заключения на срок от семи до десяти лет. Также решается вопрос дополнительной квалификации произошедшего. Устанавливаются остальные участники конфликта.

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