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Азербайджанские барабанщики разбудили Астану

Автор: Отдел информации 

Накануне прошел национальный день Азербайджана на международной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана -Астане, передает haqqin.az со ссылкой на МИА «Казинформ».

В воскресенье ритмы Азербайджана разнеслись по всей территории выставки. Шоу барабанщиков, известных как «Natiq Ritm Group», «разбудило» гостей экспозиции. Народные танцы, песни и национальные угощения пришлись по душе всем.

Отметить важность участия страны в выставке ЭКСПО-2017 прибыл помощник первого вице-президента Анар Алекперов. В своей приветственной речи гость отметил, что Азербайджан и Казахстан связывают исторически доверительные отношения, опирающиеся на прочную дружбу и взаимоуважение. На сегодняшний день основой для сотрудничества между государствами служит стратегическое партнерство.

Как отмечают казахстанские СМИ, Азербайджан был в числе первых стран, подтвердивших свое участие в ЭКСПО.

По задумке оформителей азербайджанского павильона туристы знакомятся с национальными ценностями страны, такими, как история, культура, искусство, человеческий капитал и традиции толерантности. Здесь же представлены стенды, карты и экспонаты, демонстрирующие посетителям достижения Азербайджана в сфере альтернативных источников энергии.

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