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Над Мосулом развеваются флаги Ирака

 

В воскресенье установка флага Ирака на берегу Тигра ознаменовала освобождение Мосула от боевиков. О том, что военным удалось выбить террористов из города, официально сообщили иракские власти. Теперь военные займутся разминированием Мосула и его восстановлением. По самым скромным подсчетам, на то, чтобы заново отстроить дома, больницы и дороги, уйдет более пяти лет и миллиарды долларов.

Музыка, улыбки, танцы — в безупречно чистой форме, с отглаженными флагами: иракские солдаты празднуют взятие Мосула. О том, что город наконец-то освобожден от террористов, сообщает иракский премьер Хейдар аль-Абади, который приехал в Мосул, чтобы лично поздравить военных. Но освобожденный город встречает его не только радостными криками и весельем — знамена в старом городе водружали на фоне взрывов.

За Мосул бились полтора года. На земле наступление вели правительственные войска, с воздуха поддержку оказывала западная коалиция во главе с США. 

Правительственные силы потеряли в этой битве 30 тысяч человек, сумев уничтожить лишь 1 300 игиловцев. Городу бои обошлись слишком дорого, найти здесь дома, не тронутые войной, — задача не из простых. Аэропорт, вокзал, университет — все уничтожено. Но куда страшнее число погибших. Количество жертв среди мирного населения превысило 7 000 человек. Эксперты полагают, что таких потерь можно было бы избежать, если бы действия авиации и наземных сил не были разрозненными, а для жителей организовали гуманитарные коридоры, как это было в Алеппо.

Но военные возлагают всю ответственность на террористов. Подполковник федеральной полиции Абдул Расул Хади рассказывает: "ИГИЛ отправляли снайперов на крыши жилых домов и административных зданий, а самолеты их засекали и били по ним. Поэтому именно ИГИЛ виноваты во всех этих разрушениях".

Те, кто еще остался в городе, чистое небо увидят, по всей видимости, не скоро. Уходя, террористы, так же, как и в Алеппо, превратили Мосул в минное поле. Рвануть может где угодно и когда угодно. Взрывчатку не только оставляют, но и несут на себе, вливаясь в поток беженцев. Фото женщины с ребенком на руках потрясло весь мир: через несколько секунд после того, как был сделан этот кадр, она взорвала себя вместе с малышом. Погибли двое солдат.

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