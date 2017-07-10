Австрия запретила въезд министру экономики Турции

Власти Австрии запретили въезд в страну турецкому министру экономики Нихату Зейбекчи для участия в мероприятии, посвященном годовщине попытки госпереворота в Турции, сообщает Reuters.
«Я могу подтвердить, что министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц действительно запретил турецкому министру экономики въезжать в страну», — заявил официальный представитель австрийского МИД радиостанции ORF.
По его словам, планируемое событие «очень большое», а сам визит министра представляет «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии».