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Азербайджан инвестирует 60 миллионов в иранский проект

Автор: Отдел информации 

Руководство «Иранских железных дорог» объявило о подписании инвестиционного соглашения с Азербайджаном о строительстве и эксплуатации железнодорожного терминала в иранском пограничном городе Астара, сообщает Mehr News.

Инвестиционная сделка подписана между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Железными дорогами Исламской Республики Иран» (сокращенно RAI) на железнодорожной станции Астара, которая находится в стадии строительства.

В соответствии с условиями договора, правительство Азербайджана согласилось инвестировать 60 миллионов долларов в иранский проект.

Кроме того, как только срок контракта между двумя сторонами истечет, все объекты на терминале Астара будут полностью переданы Ирану.

По словам официальных лиц RAI, азербайджанская сторона согласилась переправлять через территорию Ирана не менее двух миллионов тонн грузов, что приведет к значительным доходам для ИРИ.

Станция Астара строится в рамках проекта по созданию международного транспортного коридора Север-Юг.

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