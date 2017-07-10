В ходе встречи с госсекретарем США Р.Тиллерсоном президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с ним вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и еще раз довел до его сведения позицию Азербайджана в этом вопросе. Также глава государства рассказал Р.Тиллерсону о последних провокациях Армении на линии соприкосновения войск, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двухсторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, в том числе и в политической и энергетической сферах.

Президент Ильхам Алиев рассказал Р.Тиллерсону о проделанных работах по осуществлению проекта «Южного газового коридора».

Госсекретарь Р.Тиллерсон заявил, что США и в дальнейшем будут поддерживать этот проект.

Рекс Тиллерсон высоко оценил миротворческую деятельность Азербайджана в Афганистане, в том числе и роль Азербайджана как логистического и транспортного коридора в этой операции.

В ходе встречи были обсуждены также проводимые в Азербайджане политические и экономические реформы, а также развитие демократии.

* * *11:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает официальный сайт главы государства, встреча прошла в Стамбуле.

Подробности встречи пока не сообщаются.

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B 10:00 по местному времени (11:00 по бакинскому) в Стамбуле начнется встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом вашингтонскому корреспонденту Turan сообщил информированный источник в Госдепартаменте США.

Круг обсуждаемых вопросов не раскрывается, однако, скорее всего, будет затронут традиционный круг вопросов: энергетика, региональная безопасность, вопросы демократии и двусторонние отношения.