Подписаться на уведомления
 

Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт фото; обновлено 13:03

 

В ходе встречи с госсекретарем США Р.Тиллерсоном президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с ним вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и еще раз довел до его сведения позицию Азербайджана в этом вопросе. Также глава государства рассказал Р.Тиллерсону о последних провокациях Армении на линии соприкосновения войск, сообщает официальный сайт главы государства.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие двухсторонних отношений между Азербайджаном и США в различных сферах, в том числе и в политической и энергетической сферах.

Президент Ильхам Алиев рассказал Р.Тиллерсону о проделанных работах по осуществлению проекта «Южного газового коридора».

Госсекретарь Р.Тиллерсон заявил, что США и в дальнейшем будут поддерживать этот проект.

Рекс Тиллерсон высоко оценил миротворческую деятельность Азербайджана в Афганистане, в том числе и роль Азербайджана как логистического и транспортного коридора в этой операции.

В ходе встречи были обсуждены также проводимые в Азербайджане политические и экономические реформы, а также развитие демократии.

 

*   *   *11:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает официальный сайт главы государства, встреча прошла в Стамбуле.

Подробности встречи пока не сообщаются.

*   *   *

B 10:00 по местному времени (11:00 по бакинскому) в Стамбуле начнется встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом вашингтонскому корреспонденту Turan сообщил информированный источник в Госдепартаменте США.

Круг обсуждаемых вопросов не раскрывается, однако, скорее всего, будет затронут традиционный круг вопросов: энергетика, региональная безопасность, вопросы демократии и двусторонние отношения.

4467 просмотров


Старости
Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества
Алиев и Эрдоган обсудили усиление военного сотрудничества фото; обновлено 01:05
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
11 Июл 29° / 22°
12 Июл 29° / 22°
13 Июл 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9412 AZN
1 RUB   =   0.0282 AZN

Новостная лента

В Европе открывают второй фронт против Азербайджана
Атака на полицейский пост в Турции: есть погибшие
Теракт в Пакистане: есть убитые и раненые
Россия будет отслеживать учения НАТО на Черном море
Порошенко встретился с генсеком НАТО в Киеве
Чемпион Азербайджана забил до смерти своего обидчика
Германия начала вывод военнослужащих из Турции
В Армении протестующие перекрыли дорогу в Карабах
В Азербайджане подорожало мясо
Госсекретарь США о важности азербайджанского проекта
В Баку доставили новейшие российские ракеты фото; видео
Громкий коррупционный скандал в Израиле
Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х
Молнии убили 26 человек в Индии
Алиев обсудил с госсекретарем США и карабахский конфликт фото; обновлено 13:03
Азербайджан инвестирует 60 миллионов в иранский проект
В Саатлы повесился 21-летний парень
Австрия запретила въезд министру экономики Турции
Трамп исключил возможность киберсоюза с Россией
Над Мосулом развеваются флаги Ирака
Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским самолетом
Армения вновь обстреляла азербайджанские позиции из минометов
Эрдоган летит в Катар
Нефть начала дорожать
Азербайджанские барабанщики разбудили Астану
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться