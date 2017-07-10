Молнии убили 26 человек в Индии

Число погибших от ударов молний в штате Бихар на севере Индии возросло до 26 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Ранее сообщалось о 19 погибших от ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Бихар.

По данным агентства, среди погибших есть женщины и дети. Более 10 человек пострадали.

В Индии достаточно высокая смертность от ударов молний, большая часть смертельных случаев приходится на сезон дождей. Так, в конце июня 2016 года в Бихаре от ударов молний за сутки погибли 56 человек.