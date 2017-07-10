Путин рассказал, на каком автомобиле ездил в 90-х

Президент РФ Владимир Путин в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» рассказал, что во время работы в мэрии Санкт-Петербурга несколько лет ездил на автомобиле Nissan, передает РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер посетил на выставке различные павильоны, в одном из которых находился стенд, где был представлен обновленный автомобиль Nissan Murano.

Руководство японского концерна рассказало Путину об особенностях его производства и преимуществах новой модели.

«Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan», — отметил президент.

По его словам, «это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась».