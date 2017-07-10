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Громкий коррупционный скандал в Израиле

 

Израильская полиция задержала для допроса шестерых подозреваемых, продолжая поиски коррупционной составляющей в покупке в Германии трех подводных лодок, сообщили правоохранительные органы.

Уголовное дело было открыто на основании информации о связях адвоката премьер-министра страны Давида Шимрона с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, которая строит субмарины и надводные корабли для военно-морских сил еврейского государства.

"Шестеро задержаны для допроса сегодня утром по подозрению в различных экономических правонарушениях в рамках дела о приобретении подводных лодок", — сообщили полицейские.

Имена подозреваемых не разглашаются. По информации правоохранительных органов, некоторые из них во время событий, интересующих следствие, состояли на государственной службе, остальные работали в частном секторе. Их подозревают во взяточничестве, мошенничестве и налоговых правонарушениях, уточнила полиция.

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