Громкий коррупционный скандал в Израиле

Израильская полиция задержала для допроса шестерых подозреваемых, продолжая поиски коррупционной составляющей в покупке в Германии трех подводных лодок, сообщили правоохранительные органы.

Уголовное дело было открыто на основании информации о связях адвоката премьер-министра страны Давида Шимрона с немецкой судостроительной компанией ThyssenKrupp, которая строит субмарины и надводные корабли для военно-морских сил еврейского государства.

"Шестеро задержаны для допроса сегодня утром по подозрению в различных экономических правонарушениях в рамках дела о приобретении подводных лодок", — сообщили полицейские.

Имена подозреваемых не разглашаются. По информации правоохранительных органов, некоторые из них во время событий, интересующих следствие, состояли на государственной службе, остальные работали в частном секторе. Их подозревают во взяточничестве, мошенничестве и налоговых правонарушениях, уточнила полиция.