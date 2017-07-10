Очередная партия новейших боевых средств доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией, сообщает официальный сайт Минобороны.
Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.
Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.