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В Баку доставили новейшие российские ракеты фото; видео

 

Очередная партия новейших боевых средств доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией, сообщает официальный сайт Минобороны.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.

 

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