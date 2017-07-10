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Госсекретарь США о важности азербайджанского проекта

 

Такие проекты, как «Южный газовый коридор» и строительство подводного трубопровода EastMed (Израиль-Кипр-Греция-Италия), позволят Европе диверсифицировать свои источники энергии, тем самым улучшив ее энергетическую безопасность, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Он отметил, что эти проекты также увеличат глобальную энергетическую безопасность.

«Турция является важным партнером США по еще большему укреплению энергетической безопасности, поскольку эта страна находится на перекрестке жизненно важных источников энергии, вдоль маршрутов поставок»,  добавил Тиллерсон.

Отметим, что ранее сообщалось о встрече Рекса Тиллерсона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая должна пройти в Стамбуле.

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