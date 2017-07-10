В Армении протестующие перекрыли дорогу в Карабах

Жители села Астхадзор Гегаркуникской области 10 июля перекрыли дорогу Ереван – Варденис – Карабах, сообщает Новости-Армения.

Как заявил в беседе с журналистами руководитель села Астхадзор Роберт Хачатрян, вот уже долгое время жители села лишены не только оросительной, но и питьевой воды.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но ничего не делается. Сельчане же, не предупредив меня, сегодня взяли и перекрыли дорогу. Но я туда не пойду, никому ничего не скажу, потому что каждый раз обещаем и не выполняем обещание, не люблю обманывать людей», — сказал Хачатрян.

По его словам, проблема питьевой воды решается путем использования глубинных колодцев, однако и в этом случае в селе подают воду всего на час.

«Для пятитысячного населения вода подается лишь на час, весь урожай картофеля пропал, потому что нет и оросительной воды», — сказал глава сельской администрации.