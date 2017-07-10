Германия начала вывод военнослужащих из Турции

Германия начала переброску своих военнослужащих и самолетов с турецкой авиабазы Инджирлик в Иорданию. Об этом сообщает Spiegel Online.

Первым Турцию покинул самолет-заправщик и около 20 солдат и офицеров. Затем к месту новой дислокации отправятся разведывательные самолеты «Торнадо».

Всего на авиабазе Инджирлик находились около 260 немецких военнослужащих, шесть «Торнадо», оборудованных специальной оптикой, и один летающий танкер. Они принимали участие в воздушных ударах по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

Полный вывод немецких военных и техники должен завершиться к октябрю этого года.