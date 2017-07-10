Порошенко встретился с генсеком НАТО в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял генсека НАТО Йенса Столтенберга в здании своей администрации, где состоится заседание комиссии Украина-НАТО, сообщил телеканал "112 Украина".

Телеканал показал в прямом эфире, что президент встретил генсека у здания своей администрации в центре Киева, после чего они проследовали внутрь. Перед этим в понедельник с утра Столтенберг посетил выставку в Киеве, где пообещал Украине дальнейшее тесное сотрудничество с альянсом.

В ближайшее время в администрации Порошенко намечено заседание комиссии Украины-НАТО при участии Порошенко и Столтенберга, после него они будут общаться с прессой.