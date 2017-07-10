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Россия будет отслеживать учения НАТО на Черном море

 

Силы и средства Черноморского флота будут отслеживать американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Как сообщило ранее командование Вооруженных сил США в Европе (EUCOM), украино-американские военно-морские учения Sea Breeze пройдут 10-22 июля на Черном море, в них примут участие вооруженные силы в общей сложности 17 государств.

"Проведение американо-украинских учений Sea Breeze будет находиться под постоянным слежением силами и средствами Черноморского флота. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимые средства ведения разведки Черноморского флота будут задействованы на весь период проведения учений.

"На сегодняшний день Черноморский флот располагает достаточно широким парком самолетов морской авиации для того, чтобы вести постоянное наблюдение и сопровождение с воздуха. Корабли, в свою очередь, будут также держаться на необходимой дистанции для слежения за учениями", — отметил источник.

В нынешнем году в маневрах, помимо организаторов США и Украины, будут задействованы воинские части Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Канады, Франции, Италии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции и Швеции. Учения пройдут с участием подразделений сухопутных, военно-морских сил, а также частей морского десанта.

С американской стороны в Sea Breeze будут принимать участие два оснащенных управляемыми ракетами корабля — крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, один патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. В общей сложности в маневрах будут участвовать около 800 военных моряков и морских пехотинцев США.

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