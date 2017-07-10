Атака на полицейский пост в Турции: есть погибшие

Двое полицейских погибли, один получил ранение при обстреле поста полиции в провинции Хатай на юге Турции недалеко от сирийской границы, говорится в сообщении администрации провинции, пишет газета Sabah.

"В воскресенье в 21:55 на шоссе Антакья-Искендерун в районе Анаязы во время досмотра транспортных средств было совершено нападение на пост полиции. В результате трое полицейских были ранены, двое позже скончались в больнице. В районе ЧП проводится операция по нейтрализации напавших", — говорится в заявлении местных властей.

Как пишет газета со ссылкой на источники в полиции, к нападению причастны члены террористической организации ПКК.