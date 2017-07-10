В Европе открывают второй фронт против Азербайджана

Губернатор итальянской области Апулия Микеле Эмилиано неожиданно примкнул к лагерю противников проекта строительства трубопровода TAP, призванного доставить азербайджанский газ в Европу.

Как передают итальянские СМИ, губернатор заявил, что готов поддержать альтернативный газопровод, который соединит Балканы с Апулией.

Речь идет о проекте Eagle LNG, выдвинутом компанией Falcone Group и никем до этого не воспринятом всерьез. Согласно этому проекту, должен быть построен 110-километровый трубопровод Eagle по доставке американского и катарского сжиженного газа с Балкан на юг Италии.

Губернатор презентовал этот проект на прошлой неделе, назвав его «стратегическим для Балкан и всей Европы». Однако Микеле Эмилиано забыл отметить, что Eagle LNG был отвергнут итальянским правительством еще в 2016 году, признав экономически неэффективным.

Попытки возрождения этого похороненного проекта в период акций протеста против TAP не случайны - речь идет о конкуренте азербайджанской трубы.

В это же время группа ученых и представителей правозащитных организаций подписала обращение в Еврокомиссиию с просьбой отказаться от строительства Трансадриатического газопровода. Авторы обращения убеждены, что «строительство газопровода ухудшит экологическую обстановку в Европе».

По мнению подписавших обращение, газопровод на десятилетия обречёт ЕС на невыполнение Парижского соглашения по климату, которое направлено на сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу и контроль над глобальным потеплением.

В числе подписавших — представители "Гринпис", Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe и Climate Action Network Europe. Они также призывают европейские банки не тратить деньги налогоплательщиков на проект. Под обращением подписались также деятели культуры, в том числе американский актёр Марк Руффало, итальянский актёр Валерио Мастандреа и итальянский писатель Эрри Де Лука.

"Мы призываем Еврокомиссию отозвать свою поддержку проекту 878-километрового Трансадриатического газопровода, а банки, финансируемые из средств налогоплательщиков, — отказаться его финансировать", — говорится в письме.

Примечательно, что протесты против азербайджанской трубы усиливаются по мере того, как успешно продвигается его строительство. О поддержке строительства «Южного газового коридора» сегодня в очередной раз заявил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.