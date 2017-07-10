«Очень рад снова находиться на турецкой земле. Пользуясь случаем, хочу пожелать братскому народу Турции мира, благополучия и процветания», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на официальной церемонии открытия XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня Турция обладает большим весом в мировом масштабе, по многим вопросам мировой повестки решающее слово принадлежит Турции.

«Все эти успехи достигнуты благодаря лидерству моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Сегодня Турция стремительно развивается, под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла славный путь. Сегодняшнее заседание является доказательством этого. С усилением Турции усиливается и Азербайджан. Пользуясь случаем, хочу передать турецкому народу приветствия братьев и сестер из Азербайджана», — подчеркнул Ильхам Алиев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принимает участие в работе XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле, сообщает официальный сайт главы государства.