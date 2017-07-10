Тиллерсон посетит Катар

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Кувейт, Катар и Саудовскую Аравию для встречи с лидерами арабских стран Персидского залива. Об этом сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США.

Визит начинается в понедельник и будет продолжаться четыре дня. Вероятной целью поездки госсекретаря США является поиск решения дипломатического конфликта между Катаром и группой арабских стран, включающей Саудовскую Аравию, полагает Reuters.

В минувший четверг американское дипломатическое ведомство сообщило, что в понедельник, 10 июля, Тиллерсон должен прибыть с визитом в Кувейт.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Кувейт предпринимает попытки выступить посредником в разрешении дипломатического конфликта.