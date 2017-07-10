Заявившего о взятках в БГУ студента объявили в розыск

Сегодня в Ясамальском районном суде была рассмотрена жалоба заместителя декана факультета теологии Бакинского государственного университета Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го курса этого факультета Зеки Мирагаева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева было принято решение об объявлении студента БГУ в розыск в связи с тем, что он покинул страну.

Исполнение решения поручено Управлению полиции Ясамальского района.

Суд временно приостановил производство уголовного дела.

Отметим, некоторое время назад Зеки Мирагаев сделал заявление в СМИ, что на факультете теологии берут взятки.