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Заявившего о взятках в БГУ студента объявили в розыск

 

Сегодня в Ясамальском районном суде была рассмотрена жалоба заместителя декана факультета теологии Бакинского государственного университета Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го курса этого факультета Зеки Мирагаева.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева было принято решение об объявлении студента БГУ в розыск в связи с тем, что он покинул страну.

Исполнение решения поручено Управлению полиции Ясамальского района.

Суд временно приостановил производство уголовного дела.

Отметим, некоторое время назад Зеки Мирагаев сделал заявление в СМИ, что на факультете теологии берут взятки.

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