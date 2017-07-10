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МИД Ирана об убийстве двухлетней Захры

 

«Противостояние в Нагорном Карабахе и рост напряженности не приносят выгоды ни народам региона, ни нам»,  заявил на пресс-конференции спикер МИД Ирана Бахрам Касеми в ответ на вопрос о погибшей в результате артобстрела ВС Армении двухлетней Захре Гулиевой, передает АПА.

Б.Касеми напомнил, что Иран является самой близкой к этому региону страной: «После распада Советского Союза в 1990-х годах  с момента обострения обстановки в Нагорном Карабахе Иран выступил в качестве посредника и несколько месяцев старался стабилизировать ситуацию в регионе.

Сегодня рост напряженности и столкновения не приносят выгоды ни Азербайджану, ни Армении. К сожалению, иностранные элементы в определенные моменты стараются усилить напряженность в регионе, что служит усугублению разногласий. Мы сожалеем о произошедшем недавно событии и надеемся, что станем свидетелями обеспечения стабильности в регионе. Мы тоже будем стараться для этого».    

Б.Касеми выразил надежду, что Минская группа более серьезно будет выполнять свои обязательства: «К сожалению, во время последнего противостояния были убиты двухлетний ребенок и женщина. Это очень болезненный вопрос. Посол Ирана в Азербайджане рассказал о позиции нашей страны по этому вопросу. Наша позиция ясна. Мы против любого шага, который усиливает напряженность. Надеемся, что нашим рекомендациям последуют. Если мы можем что-то сделать для разрядки напряженности, то, конечно же, это сделаем».    

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