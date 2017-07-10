Подросток купил себе друзей за 10 тысяч евро

13-летний подросток в Германии раздал знакомым детям 10 тысяч евро, взятых тайком у родителей, чтобы добиться популярности, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Информация о чересчур щедром мальчике поступила в полицию баварского города Бад-Тельц 8 июля. Подросток раздавал на тренировках своей футбольной команды другим детям суммы в размере от 100 до 2 400 евро.

Выяснилось, что деньги были взяты юным футболистом тайком из дома, а дарил он их, чтобы поднять свою популярность среди знакомых. Часть одаренных в итоге вернула деньги общей суммой в 4 500 евро, однако примерно 6 000 евро найти пока так и не удалось.