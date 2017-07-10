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Завтра в Баку будет облачно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Подует умеренный северо-западный ветер. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 28-32°, в Баку ночью 21-23°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана  22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово  24-25° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди. Местами возможны ливни. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

11-13 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, в горных районах выпадет град. Подует временами порывистый западный ветер. Возможно повышение уровня воды в реках.

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