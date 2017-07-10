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Самолет экстренно сел из-за драки мужа с женой на борту

 

Пассажирский лайнер лоукостера Jet2.com, следующий по маршруту из Лондона на испанский остров Гран-Канария, направили на экстренную посадку из-за драки пассажиров на борту. Об этом сообщает издание Daily Star.

Авиадебоширами оказались супруги, которые решили выяснить отношения вскоре после взлета.

Словесная перепалка и взаимные оскорбления очень скоро переросли в потасовку. Разъяренную пару пытались разнять и бортпроводники, и другие пассажиры, однако разойтись миром по разные стороны самолета они не согласились.

Чтобы ненадолго утихомирить драчунов, экипажу пришлось применить силу, а также совершить экстренную посадку в одном из аэропортов Португалии. Там супругов уже ожидали полицейские.

Семейную пару сняли с рейса и внесли в черный список британского лоукостера. Кроме того, авиакомпания намерена подать на хулиганов в суд, чтобы выбить компенсацию за полуторачасовую задержку рейса из Португалии в Испанию.

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