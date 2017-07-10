Польские СМИ: «Нас поддержал только Азербайджан»

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО во время заседания в Кракове потребовал прекратить вырубку деревьев в заповеднике Беловежская пуща и принять миссию экспертов. При этом позицию правительства Польши поддержали только две страны: Азербайджан и Казахстан, пишут польские СМИ.

Вырубка деревьев в Беловежской пуще ведется властями Польши в рамках борьбы с жуком-короедом. Правительство Польши приняло решение провести санитарную вырубку деревьев в части Беловежской пущи, не входящей в заповедник.

Несмотря на это, до декабря 2018 года Польша должна отчитаться о состоянии Беловежской пущи на своей территории.

Кроме того, в конце июня польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил в парламенте (Сейме), что Беловежскую пущу незаконно внесли в список природного наследия ЮНЕСКО.