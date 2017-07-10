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Палестинец напал на израильских военных и был убит

 

Израильские военные застрелили палестинца, который попытался протаранить их автомобилем, а потом напал с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщает армейская пресс-служба, передает РИА Новости.

Инцидент у города Хеврона прервал относительно долгий период затишья и возобновил череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев.

"Палестинский злоумышленник попытался совершить автомобильный таран на перекрестке Текоа, к северо-востоку от Хеврона. Затем он вышел из машины и попытался напасть с ножом на стоявших поблизости солдат", — говорится в сводке о происшествии.

Один военнослужащий получил легкое ранение. Ответным огнем нападавший был убит, сообщила армейская пресс-служба.

Подобные нападения в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.

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