В Азербайджане туристу нечего опасаться

В рейтинге безопасных для туристов стран Азербайджан занимает 35-е место. Как передает haqqin.az, рейтинг неправительственного фонда «Всемирный экономический форум», базирующегося в Швейцарии, составлен по показателям, связанным с насилием и терроризмом в 136 странах мира.

Азербайджан занял место среди безопасных для туристов стран.

Наиболее безопасными признаны Финляндия, ОАЭ и Исландия. Последние строчки рейтинга заняли Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Из постсоветских стран Грузия на 29-м месте, Литва — на 42-м. Казахстан (58), Молдова (69) среди относительно безопасных стран, худшие показатели у РФ — 109-е место.

Популярная среди туристов Турция занимает 116-е место, Египет — 130-е.

Среди стран, безопасных для туристов, Германия на 51-м месте, Франция — на 67-м, США — на 84-м.