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«Правый сектор» переключился на азербайджанцев

 

Экс-лидер «Правого сектора» в Одессе радикал Сергей Стерненко призывает бойкотировать выступление дуэта «Каспийский груз» из Баку, который планируется 15 июля в Аркадии, сообщает haqqin.az со ссылкой на украинский портал Оdessa1.com.

С.Стерненко утверждает, что один из участников дуэта, Тимур Одилбеков, приезжал в Керчь два года назад. Стерненко считает, что незаконно.

Поэтому радикал хочет восстановить справедливость, если это не сделает СБУ, и пикетировать Bono Beach Club, где пройдет концерт группы «Каспийский груз».

Одесский портал утверждает, что правые радикалы расширяют горизонты своей деятельности, переключаясь с граждан России на граждан других стран, а также другие клубы Аркадии.

Дуэт из Баку впервые заявил о себе в марте 2013-го, когда вышел их дебютный альбом «Рингтоны для зоны». Группа «Каспийский груз» состоит из двух участников  Брутто и Весъ. Тимур Одилбеков родился 19 мая 1984 года в Баку. Анар Зейналов, который родился 6 октября 1983 года, также в Баку, является наиболее опытным участником группы, так как уже имел опыт выступлений до создания группы.

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