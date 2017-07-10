Индиец застрелил жену за поздно поданный обед

Индийская полиция задержала 60-летнего мужчину, который застрелил супругу за поздно поданный обед. Об этом сообщает BBC News.

«Господин Кумар пил каждый день. В субботу, 8 июля, он вернулся домой пьяным и стал ругаться с женой. Она была расстроена, хотела поговорить о его пагубной привычке, но он потребовал обед. Разозлившись на задержку, он выстрелил в супругу», — рассказал прессе полицейский Рупеш Сингх.

Женщину увезли в больницу, но она скончалась.

В Индии домашнее насилие — самое частое преступление, жертвами которого становятся женщины. В 2015 году, например, подобного рода правонарушение происходило каждые четыре минуты. По данным опроса, которые приводит BBC News, 54 процента мужчин и 51 процент женщин согласны с утверждением, что муж может бить жену за неуважение к родственникам, невнимание к детям и даже за недосоленную еду.